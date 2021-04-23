Sultanbeyli Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sultanbeyli Belediye Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 3-2 sona erdi.
Sultanbeyli Belediye Spor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Sultanbeyli Belediye Spor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri
Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Serkan Gülçer(1. Yardımcı Hakem), Denizcan Şahin(2. Yardımcı Hakem), İsmail Hakkı Pekbilgin(dördüncü Hakem)
Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
53. Burak Kapan, 11. Samet Bulut, 25. Taner Yıldız, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 80. Bülent Kocabey
Yedekler
33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 12. Emrah Bedir, 22. Emrah Günden, 23. Kadir Samet Eser, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz
Teknik Sorumlu
Besim Durmuş
Goller
Samet Bulut,22.dk (f), Samet Bulut,61.dk (p), Samet Bulut,88.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Bülent Kocabey 27.dk, Sarı Kart Taner Yıldız 15.dk
Oyundan Çıkanlar
Bülent Kocabey 90.dk, Taner Yıldız 77.dk, Safa Yıldırım 45+1.dk, Muhammet Enes Erdem 77.dk
Oyuna Girenler
Emrah Bedir 90.dk, Kadir Samet Eser 77.dk, Muhammet Ali Semiz 45+1.dk, Salih Gevençli 77.dk
1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 25. Caner İlyas, 61. Adem Sağlam, 77. Emre Bozatli, 80. Enescan Özdemir, 89. Adem Kaba
Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 8. Hüseyin Mert Kurt, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 28. Köksal Ayaydın, 41. Kemal Kazan, 88. Oktay Gümüş, 97. Samet Aydın
Teknik Sorumlu
Levent Kantarcı
Goller
Tayfun Çulha,50.dk (h), Ensar Kemaloğlu,55.dk (f)
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
Emre Bozatli 46.dk, Caner İlyas 46.dk, Tayfun Çulha 61.dk, Enescan Özdemir 46.dk
Oyuna Girenler
Hayri Kıcıkoğlu 46.dk, Hüseyin Mert Kurt 46.dk, Köksal Ayaydın 61.dk, Samet Aydın 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bursa Yıldırımspor
|30
|16
|7
|7
|38
|21
|55
|17
|2
|Adıyaman 1954 SK
|30
|14
|12
|4
|39
|24
|54
|15
|3
|Düzcespor
|30
|15
|8
|7
|43
|30
|53
|13
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|30
|14
|8
|8
|37
|25
|50
|12
|6
|52 Orduspor FK
|30
|10
|13
|7
|42
|27
|43
|15
|7
|Bayrampaşa
|30
|12
|6
|12
|41
|34
|42
|7
|8
|Alanya Kestelspor
|30
|10
|11
|9
|35
|32
|41
|3
|9
|Siirt İl Özel İdare
|31
|10
|9
|12
|27
|43
|39
|-16
|10
|Karaköprü Belediyespor
|30
|8
|13
|9
|41
|38
|37
|3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|30
|10
|6
|14
|35
|44
|36
|-9
|12
|Bergama Belediyespor
|30
|8
|11
|11
|30
|35
|35
|-5
|13
|Modafen
|30
|9
|7
|14
|31
|39
|34
|-8
|14
|Sultanbeyli Bld.
|30
|9
|6
|15
|24
|36
|33
|-12
|15
|Kozan Spor FK
|30
|7
|11
|12
|22
|30
|32
|-8
|16
|Silivrispor
|30
|7
|11
|12
|26
|42
|32
|-16
|17
|Muğlaspor
|30
|4
|10
|16
|25
|45
|22
|-20
Fikstür
|18.04.2021
|Kestelspor
|Modafen
|21.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|4-0
|Muğlaspor
|21.04.2021
|Alanya Kestelspor
|3-0
|Modafen
|21.04.2021
|Bayrampaşa
|3-1
|Kozan Spor FK
|21.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|21.04.2021
|Düzcespor
|1-0
|Bergama Belediyespor
|21.04.2021
|52 Orduspor FK
|4-2
|68 Aksaray Belediyespor
|21.04.2021
|Sultanbeyli Bld.
|3-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|21.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-2
|Adıyaman 1954 SK