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Sultanbeyli Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sultanbeyli Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sultanbeyli Belediye Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 3-2 sona erdi.

Sultanbeyli Belediye Spor  1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Sultanbeyli Belediye Spor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri
Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Serkan Gülçer(1. Yardımcı Hakem), Denizcan Şahin(2. Yardımcı Hakem), İsmail Hakkı Pekbilgin(dördüncü Hakem)

SULTANBEYLİ BELEDİYE SPORSultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
53. Burak Kapan, 11. Samet Bulut, 25. Taner Yıldız, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 80. Bülent Kocabey

Yedekler
33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 12. Emrah Bedir, 22. Emrah Günden, 23. Kadir Samet Eser, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz

Teknik Sorumlu
Besim Durmuş

Goller
Samet Bulut,22.dk (f), Samet Bulut,61.dk (p), Samet Bulut,88.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Bülent Kocabey 27.dk, Sarı Kart Taner Yıldız 15.dk

Oyundan Çıkanlar
Bülent Kocabey 90.dk, Taner Yıldız 77.dk, Safa Yıldırım 45+1.dk, Muhammet Enes Erdem 77.dk

Oyuna Girenler
Emrah Bedir 90.dk, Kadir Samet Eser 77.dk, Muhammet Ali Semiz 45+1.dk, Salih Gevençli 77.dk

1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 25. Caner İlyas, 61. Adem Sağlam, 77. Emre Bozatli, 80. Enescan Özdemir, 89. Adem Kaba

Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 8. Hüseyin Mert Kurt, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 28. Köksal Ayaydın, 41. Kemal Kazan, 88. Oktay Gümüş, 97. Samet Aydın

Teknik Sorumlu
Levent Kantarcı

Goller
Tayfun Çulha,50.dk (h), Ensar Kemaloğlu,55.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Emre Bozatli 46.dk, Caner İlyas 46.dk, Tayfun Çulha 61.dk, Enescan Özdemir 46.dk

Oyuna Girenler
Hayri Kıcıkoğlu 46.dk, Hüseyin Mert Kurt 46.dk, Köksal Ayaydın 61.dk, Samet Aydın 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bursa Yıldırımspor30167738215517
2Adıyaman 1954 SK301412439245415
3Düzcespor30158743305313
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor30148837255012
652 Orduspor FK301013742274315
7Bayrampaşa30126124134427
8Alanya Kestelspor30101193532413
9Siirt İl Özel İdare3110912274339-16
10Karaköprü Belediyespor3081394138373
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor3010614354436-9
12Bergama Belediyespor3081111303535-5
13Modafen309714313934-8
14Sultanbeyli Bld.309615243633-12
15Kozan Spor FK3071112223032-8
16Silivrispor3071112264232-16
17Muğlaspor3041016254522-20

Fikstür

18.04.2021Kestelspor Modafen
21.04.2021Karaköprü Belediyespor4-0Muğlaspor
21.04.2021Alanya Kestelspor3-0Modafen
21.04.2021Bayrampaşa3-1Kozan Spor FK
21.04.2021Bursa Yıldırımspor1-0Kırıkkale Büyük Anadoluspor
21.04.2021Düzcespor1-0Bergama Belediyespor
21.04.202152 Orduspor FK4-268 Aksaray Belediyespor
21.04.2021Sultanbeyli Bld.3-21954 Kelkit Bld.Spor
21.04.2021Siirt İl Özel İdare2-2Adıyaman 1954 SK
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