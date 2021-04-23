Sultanbeyli Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sultanbeyli Belediye Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 3-2 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Sultanbeyli Belediye Spor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri

Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Serkan Gülçer(1. Yardımcı Hakem), Denizcan Şahin(2. Yardımcı Hakem), İsmail Hakkı Pekbilgin(dördüncü Hakem)

Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

53. Burak Kapan, 11. Samet Bulut, 25. Taner Yıldız, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 80. Bülent Kocabey



Yedekler

33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 12. Emrah Bedir, 22. Emrah Günden, 23. Kadir Samet Eser, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz



Teknik Sorumlu

Besim Durmuş



Goller

Samet Bulut,22.dk (f), Samet Bulut,61.dk (p), Samet Bulut,88.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Bülent Kocabey 27.dk, Sarı Kart Taner Yıldız 15.dk



Oyundan Çıkanlar

Bülent Kocabey 90.dk, Taner Yıldız 77.dk, Safa Yıldırım 45+1.dk, Muhammet Enes Erdem 77.dk



Oyuna Girenler

Emrah Bedir 90.dk, Kadir Samet Eser 77.dk, Muhammet Ali Semiz 45+1.dk, Salih Gevençli 77.dk

1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 25. Caner İlyas, 61. Adem Sağlam, 77. Emre Bozatli, 80. Enescan Özdemir, 89. Adem Kaba



Yedekler

1. Ogün Samet Nuhoğlu, 8. Hüseyin Mert Kurt, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 28. Köksal Ayaydın, 41. Kemal Kazan, 88. Oktay Gümüş, 97. Samet Aydın



Teknik Sorumlu

Levent Kantarcı



Goller

Tayfun Çulha,50.dk (h), Ensar Kemaloğlu,55.dk (f)



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

Emre Bozatli 46.dk, Caner İlyas 46.dk, Tayfun Çulha 61.dk, Enescan Özdemir 46.dk



Oyuna Girenler

Hayri Kıcıkoğlu 46.dk, Hüseyin Mert Kurt 46.dk, Köksal Ayaydın 61.dk, Samet Aydın 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bursa Yıldırımspor 30 16 7 7 38 21 55 17 2 Adıyaman 1954 SK 30 14 12 4 39 24 54 15 3 Düzcespor 30 15 8 7 43 30 53 13 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 30 14 8 8 37 25 50 12 6 52 Orduspor FK 30 10 13 7 42 27 43 15 7 Bayrampaşa 30 12 6 12 41 34 42 7 8 Alanya Kestelspor 30 10 11 9 35 32 41 3 9 Siirt İl Özel İdare 31 10 9 12 27 43 39 -16 10 Karaköprü Belediyespor 30 8 13 9 41 38 37 3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 30 10 6 14 35 44 36 -9 12 Bergama Belediyespor 30 8 11 11 30 35 35 -5 13 Modafen 30 9 7 14 31 39 34 -8 14 Sultanbeyli Bld. 30 9 6 15 24 36 33 -12 15 Kozan Spor FK 30 7 11 12 22 30 32 -8 16 Silivrispor 30 7 11 12 26 42 32 -16 17 Muğlaspor 30 4 10 16 25 45 22 -20

Fikstür