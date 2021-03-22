Sultanbeyli Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sultanbeyli Belediye Spor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Sultanbeyli Belediye Spor Bursa Yıldırım Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
Sultanbeyli Belediye Spor Bursa Yıldırım Spor Maçının Hakemleri
Ömer Faruk Turtay(hakem), Serhat Sağır(1. Yardımcı Hakem), Cihad Buyurgan(2. Yardımcı Hakem), Baran Aslan(dördüncü Hakem)
Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
53. Burak Kapan, 11. Samet Bulut, 23. Kadir Samet Eser, 25. Taner Yıldız, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 80. Bülent Kocabey
Yedekler
33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 12. Emrah Bedir, 61. Uğurcan Arslantürk, 77. Nurullah Serbest, 42. Şakir Kiyak, 98. Muhammet Ali Semiz
Teknik Sorumlu
Besim Durmuş
Goller
Muhammet Enes Erdem,52.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Fatih Özçelik 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Bülent Kocabey 76.dk, Kadir Samet Eser 64.dk, Muhammet Enes Erdem 87.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Ali Semiz 76.dk, Nurullah Serbest 64.dk, Emrah Bedir 87.dk
Bursa Yıldırım Spor İlk 11
13. Mehmet Mert Pala, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 27. Hüseyin Atalay, 16. Ramazan Erarslan, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 26. Osman Demir, 33. Furkan Fehmi Güneş, 66. Kerem Az, 90. Mahmut Güleç
Yedekler
54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 14. Berke Yılmaz, 9. Hüseyin Çelik, 28. Kemal Uzuntepe, 53. Haci Şükrü Çiçek, 80. Batuhan Tunçay
Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ramazan Erarslan 72.dk, Sarı Kart Kerem Az 55.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 68.dk, Hacı Mustafa Karabulut 58.dk, Doğacan Diker 58.dk, Tuğkan Kamışoğlu 68.dk, Kerem Az 83.dk
Oyuna Girenler
Berke Yılmaz 68.dk, Hüseyin Çelik 58.dk, Haci Şükrü Çiçek 58.dk, Batuhan Tunçay 68.dk, Kemal Uzuntepe 83.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Düzcespor
|25
|14
|5
|6
|40
|26
|47
|14
|2
|Adıyaman 1954 SK
|26
|12
|11
|3
|31
|17
|47
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|25
|13
|6
|6
|30
|16
|45
|14
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|26
|12
|8
|6
|28
|19
|44
|9
|5
|Bursa Yıldırımspor
|25
|12
|7
|6
|32
|20
|43
|12
|6
|Bayrampaşa
|25
|11
|6
|8
|37
|25
|39
|12
|7
|52 Orduspor FK
|26
|9
|11
|6
|38
|24
|38
|14
|8
|Alanya Kestelspor
|25
|8
|9
|8
|29
|29
|33
|0
|9
|Siirt İl Özel İdare
|26
|8
|8
|10
|21
|37
|32
|-16
|10
|Modafen
|25
|8
|6
|11
|28
|31
|30
|-3
|11
|Karaköprü Belediyespor
|25
|6
|11
|8
|31
|34
|29
|-3
|12
|Kozan Spor FK
|26
|6
|11
|9
|16
|21
|29
|-5
|13
|Bergama Belediyespor
|25
|6
|10
|9
|26
|32
|28
|-6
|14
|Silivrispor
|26
|6
|10
|10
|23
|36
|28
|-13
|15
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|25
|7
|6
|12
|30
|40
|27
|-10
|16
|Sultanbeyli Bld.
|26
|7
|4
|15
|19
|33
|25
|-14
|17
|Muğlaspor
|25
|2
|9
|14
|19
|38
|15
|-19
Fikstür
|21.03.2021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-2
|Karaköprü Belediyespor
|21.03.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-2
|Bayrampaşa
|21.03.2021
|52 Orduspor FK
|3-0
|Kestelspor
|21.03.2021
|Sultanbeyli Bld.
|1-0
|Bursa Yıldırımspor
|21.03.2021
|Muğlaspor
|1-2
|Kozan Spor FK
|21.03.2021
|Modafen
|4-0
|Silivrispor
|21.03.2021
|Bergama Belediyespor
|3-1
|Siirt İl Özel İdare
|21.03.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|0-0
|Adıyaman 1954 SK