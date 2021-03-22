Sultanbeyli Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sultanbeyli Belediye Spor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor Bursa Yıldırım Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Sultanbeyli Belediye Spor Bursa Yıldırım Spor Maçının Hakemleri

Ömer Faruk Turtay(hakem), Serhat Sağır(1. Yardımcı Hakem), Cihad Buyurgan(2. Yardımcı Hakem), Baran Aslan(dördüncü Hakem)

Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

53. Burak Kapan, 11. Samet Bulut, 23. Kadir Samet Eser, 25. Taner Yıldız, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 80. Bülent Kocabey



Yedekler

33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 12. Emrah Bedir, 61. Uğurcan Arslantürk, 77. Nurullah Serbest, 42. Şakir Kiyak, 98. Muhammet Ali Semiz



Teknik Sorumlu

Besim Durmuş



Goller

Muhammet Enes Erdem,52.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Fatih Özçelik 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Bülent Kocabey 76.dk, Kadir Samet Eser 64.dk, Muhammet Enes Erdem 87.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Ali Semiz 76.dk, Nurullah Serbest 64.dk, Emrah Bedir 87.dk

Bursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11

13. Mehmet Mert Pala, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 27. Hüseyin Atalay, 16. Ramazan Erarslan, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 26. Osman Demir, 33. Furkan Fehmi Güneş, 66. Kerem Az, 90. Mahmut Güleç



Yedekler

54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 14. Berke Yılmaz, 9. Hüseyin Çelik, 28. Kemal Uzuntepe, 53. Haci Şükrü Çiçek, 80. Batuhan Tunçay



Teknik Sorumlu

Sait Ulvi Özdemir



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Ramazan Erarslan 72.dk, Sarı Kart Kerem Az 55.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Atalay 68.dk, Hacı Mustafa Karabulut 58.dk, Doğacan Diker 58.dk, Tuğkan Kamışoğlu 68.dk, Kerem Az 83.dk



Oyuna Girenler

Berke Yılmaz 68.dk, Hüseyin Çelik 58.dk, Haci Şükrü Çiçek 58.dk, Batuhan Tunçay 68.dk, Kemal Uzuntepe 83.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Düzcespor 25 14 5 6 40 26 47 14 2 Adıyaman 1954 SK 26 12 11 3 31 17 47 14 3 68 Aksaray Belediyespor 25 13 6 6 30 16 45 14 4 1954 Kelkit Bld.Spor 26 12 8 6 28 19 44 9 5 Bursa Yıldırımspor 25 12 7 6 32 20 43 12 6 Bayrampaşa 25 11 6 8 37 25 39 12 7 52 Orduspor FK 26 9 11 6 38 24 38 14 8 Alanya Kestelspor 25 8 9 8 29 29 33 0 9 Siirt İl Özel İdare 26 8 8 10 21 37 32 -16 10 Modafen 25 8 6 11 28 31 30 -3 11 Karaköprü Belediyespor 25 6 11 8 31 34 29 -3 12 Kozan Spor FK 26 6 11 9 16 21 29 -5 13 Bergama Belediyespor 25 6 10 9 26 32 28 -6 14 Silivrispor 26 6 10 10 23 36 28 -13 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 25 7 6 12 30 40 27 -10 16 Sultanbeyli Bld. 26 7 4 15 19 33 25 -14 17 Muğlaspor 25 2 9 14 19 38 15 -19

Fikstür