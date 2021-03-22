Halide Edip Adıvarspor, Tekirdağspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu2020-2021 Somaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Arhavi Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çarşambaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çatalcaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Gölcükspor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Yalovaspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu68 Aksaray Belediye Spor, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuModafen, Silivrispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sultanbeyli Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Sultanbeyli Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sultanbeyli Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sultanbeyli Belediye Spor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Sultanbeyli Belediye Spor  Bursa Yıldırım Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

Sultanbeyli Belediye Spor Bursa Yıldırım Spor Maçının Hakemleri
Ömer Faruk Turtay(hakem), Serhat Sağır(1. Yardımcı Hakem), Cihad Buyurgan(2. Yardımcı Hakem), Baran Aslan(dördüncü Hakem)

SULTANBEYLİ BELEDİYE SPORSultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
53. Burak Kapan, 11. Samet Bulut, 23. Kadir Samet Eser, 25. Taner Yıldız, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 80. Bülent Kocabey

Yedekler
33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 12. Emrah Bedir, 61. Uğurcan Arslantürk, 77. Nurullah Serbest, 42. Şakir Kiyak, 98. Muhammet Ali Semiz

Teknik Sorumlu
Besim Durmuş

Goller
Muhammet Enes Erdem,52.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Fatih Özçelik 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Bülent Kocabey 76.dk, Kadir Samet Eser 64.dk, Muhammet Enes Erdem 87.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Ali Semiz 76.dk, Nurullah Serbest 64.dk, Emrah Bedir 87.dk

BURSA YILDIRIM SPORBursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
13. Mehmet Mert Pala, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 27. Hüseyin Atalay, 16. Ramazan Erarslan, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 26. Osman Demir, 33. Furkan Fehmi Güneş, 66. Kerem Az, 90. Mahmut Güleç

Yedekler
54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 14. Berke Yılmaz, 9. Hüseyin Çelik, 28. Kemal Uzuntepe, 53. Haci Şükrü Çiçek, 80. Batuhan Tunçay

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Ramazan Erarslan 72.dk, Sarı Kart Kerem Az 55.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 68.dk, Hacı Mustafa Karabulut 58.dk, Doğacan Diker 58.dk, Tuğkan Kamışoğlu 68.dk, Kerem Az 83.dk

Oyuna Girenler
Berke Yılmaz 68.dk, Hüseyin Çelik 58.dk, Haci Şükrü Çiçek 58.dk, Batuhan Tunçay 68.dk, Kemal Uzuntepe 83.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Düzcespor25145640264714
2Adıyaman 1954 SK261211331174714
368 Aksaray Belediyespor25136630164514
41954 Kelkit Bld.Spor2612862819449
5Bursa Yıldırımspor25127632204312
6Bayrampaşa25116837253912
752 Orduspor FK26911638243814
8Alanya Kestelspor258982929330
9Siirt İl Özel İdare268810213732-16
10Modafen258611283130-3
11Karaköprü Belediyespor256118313429-3
12Kozan Spor FK266119162129-5
13Bergama Belediyespor256109263228-6
14Silivrispor2661010233628-13
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor257612304027-10
16Sultanbeyli Bld.267415193325-14
17Muğlaspor252914193815-19

Fikstür

21.03.20211954 Kelkit Bld.Spor2-2Karaköprü Belediyespor
21.03.202168 Aksaray Belediyespor0-2Bayrampaşa
21.03.202152 Orduspor FK3-0Kestelspor
21.03.2021Sultanbeyli Bld.1-0Bursa Yıldırımspor
21.03.2021Muğlaspor1-2Kozan Spor FK
21.03.2021Modafen4-0Silivrispor
21.03.2021Bergama Belediyespor3-1Siirt İl Özel İdare
21.03.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Adıyaman 1954 SK
Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT