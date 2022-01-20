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Sultanbeyli Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz İstanbulkart abonman başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir 2022?

Sultanbeyli Belediyesi, üniversiteli öğrencilerin 2022 eğitim yılı boyunca, abonman kart ücretlerini ödeyeceğini duyurdu. Peki, Sultanbeyli Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz İstanbulkart abonman başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir 2022? İşte detaylar...

Sultanbeyli Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz İstanbulkart abonman başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir 2022?

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdikleri müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter'da gündem olan "Üniversiteli gençlere müjde" etiketi altında toplanan öğrenciler, "Sultanbeyli Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz İstanbulkart abonman başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir 2022?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

Sultanbeyli Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz İstanbulkart abonman başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir 2022?

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ İSTANBULKART ABONMAN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NEDİR 2022?

İstanbulkart Aylık Dolum Ücretini belediyeden tahsis etmeniz için sizlerden aranan şartlar;

İstanbul’da bulunan herhangi bir üniversitede öğrenci olmanız,
– Sultanbeyli ilçesinde ikamet etmeniz,
– E-Devlet üzerinden alınmış öğrenciliğinizin aktif olduğuna dair öğrenci belgesi,
– Öğrenci İstanbulkartınızın fotoğrafı,
– E-Devlet üzerinden alınmış ikametgah belgenizin olması gerekmektedir.

Daha sonra sutanbeyli.bel.tr adresinden, sizler için hazırlanmış formu doldurmak.

Sultanbeyli Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz İstanbulkart abonman başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir 2022?

İSTENEN BİLGİLER

Bağlantıya erişim sağladığınızda karşınıza bir adet form çıkacaktır. Formu doldurduğunuz takdirde başvuru işleminiz tamamlanmış olacak. 

TC. Kimlik numarası, doğum tarihi, ad, soyad, cep telefonu, İBAN, İstanbul Kart numarası gibi bilgileri doldurduğunuzda, başvuru işleminiz gerçekleşecek.

Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Sultanbeyli Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz İstanbulkart abonman başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir 2022?

Büşra Mercimek
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