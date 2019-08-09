Sultanbeyli Çevre Gönüllüleri ilk etkinlikte buluştu

Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde hayata geçen Çevre Gönüllüleri Platformu ilk etkinliğini Aydos Ormanı'nda gerçekleştirdi.

Sürdürülebilir çevre konusunda bilinç oluşturmayı hedefleyen Platform, geçtiğimiz günlerde vatandaşlardan büyük bir destek görerek kuruldu. Hızlıca çalışmalara başlayan platform üyeleri önemli bir faaliyete imza attılar. Çok sayıda çevre gönüllüsünün "Aydos Ormanı'nı temizliyoruz, çevremize sahip çıkıyoruz" etkinliğine Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve İlçe Kaymakamı Metin Kubilay da katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Keskin, doğaya sahip çıkmanın önemine değindi.

Başkan Keskin, "Sultanbeyli Kaymakamlığımızla birlikte hayata geçirdiğimiz ve bugün ilk faaliyetini gerçekleştireceğimiz Çevre Gönüllüleri Platformu'nun; ilçemize, İstanbulumuza hayırlı hizmetler yapacağına inanıyorum.

Rabbimiz tarafından bize emanet edilen nimetlerin kıymetini bilmeliyiz. Doğaya ve çevreye duyarlı bir süreç yürütüyoruz. Yeşil alanlarımızı ve parklarımızı hızla artırıyoruz.

Bizler her canlıyı kıymetli gören bir medeniyetin temsilcileriyiz. Çağımızın hastalığı olan tüketim çılgınlığına son vererek, yakın çevremizi de bu konuda bilinçlendirerek vatandaşlık görevimizi yerine getirmeliyiz. Sınırlı kaynakları yaşadığımız yüzyılda çok hızlı bir şekilde yok ederek kirlilik denen olguyla karşılaştık. Bu noktada üzerimize düşeni yapmak istedik ve belediyemizin öncülüğünde Çevre Gönüllüleri Platformunu hayata geçirdik" dedi.

Başkan Keskin'den sonra söz alan İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, "Çevre gönüllülerini tebrik ediyorum, Sultanbeyli'de çevre ve sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yapılıyor ve bu faaliyetler artarak devam edecek. Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın ortaklaşa gerçekleştireceği projelerle vatandaşlarımızın çevrelerini koruma konusunda daha da hassas olacaklarına inanıyorum. Bu konudaki duyarlılıklarından dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Sayın Hüseyin Keskin ve Çevre Platformu üyelerine özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA