Sultanbeyli depreme dayanıklı mı? Sultanbeyli'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Sultanbeyli Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

Sultanbeyli’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Sultanbeyli için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 1 ile 458 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 67 ile 22 bin 817 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 32 ile 10 bin 646 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

Haberin Devamı

Sultanbeyli depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Sultanbeyli genelinde çok ağır hasarlı 109, ağır hasarlı 648, orta hasarlı 3 bin 949, Hafif hasarlı ise 8 bin 225 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ABDURRAHMANGAZİ 14 68 389 781 ADİL 2 12 96 265 AHMET YESEVİ 8 45 292 677 AKŞEMSETTİN 4 29 182 377 BATTALGAZİ 9 58 368 789 FATİH 6 40 256 518 HAMİDİYE 12 67 379 702 HASANPAŞA 6 36 217 461 MECİDİYE 7 42 260 568 MEHMET AKİF 12 60 362 743 MİMAR SİNAN 3 26 178 436 NECİP FAZIL 8 52 285 512 ORHANGAZİ 7 41 223 410 ŞALGAMLI DEVLET ORMANI 0 0 0 0 TEFERRÜÇ TEPE ORMANI 0 0 0 0 TURGUT REİS 3 23 168 417 YAVUZ SELİM 8 49 294 569 TOPLAM 109 648 3.949 8.225

Sultanbeyli'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ABDURRAHMANGAZİ 11 7 36 85 ADİL 0 0 5 19 AHMET YESEVİ 6 2 23 57 AKŞEMSETTİN 2 1 11 30 BATTALGAZİ 4 2 23 63 FATİH 5 2 20 48 HAMİDİYE 10 6 36 83 HASANPAŞA 4 3 17 42 MECİDİYE 4 3 17 46 MEHMET AKİF 10 5 34 78 MİMAR SİNAN 0 0 5 24 NECİP FAZIL 5 2 21 51 ORHANGAZİ 6 3 22 51 ŞALGAMLI DEVLET ORMANI 0 0 0 0 TEFERRÜÇ TEPE ORMANI 0 0 0 0 TURGUT REİS 1 0 10 29 YAVUZ SELİM 5 2 20 50 TOPLAM 73 38 300 756

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Sultanbeyli geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ABDURRAHMANGAZİ 1.763 ADİL 578 AHMET YESEVİ 1.305 AKŞEMSETTİN 631 BATTALGAZİ 1.470 FATİH 1.112 HAMİDİYE 1.651 HASANPAŞA 955 MECİDİYE 1.075 MEHMET AKİF 1.581 MİMAR SİNAN 626 NECİP FAZIL 1.082 ORHANGAZİ 918 ŞALGAMLI DEVLET ORMANI 0 TEFERRÜÇ TEPE ORMANI 0 TURGUT REİS 742 YAVUZ SELİM 1.146 TOPLAM 16.635

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Sultanbeyli ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Sultanbeyli Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Sultanbeyli’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Sultanbeyli Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.