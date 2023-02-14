Sultanbeyli depreme dayanıklı mı? Sultanbeyli'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Sultanbeyli depreme dayanıklı mı? Sultanbeyli deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Sultanbeyli’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Sultanbeyli depreme dayanıklı mı? Sultanbeyli'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Sultanbeyli Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Sultanbeyli’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

sultanbeyli-deprem-haritasi1.jpg

Sultanbeyli için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 1 ile 458 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 67 ile 22 bin 817 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 32 ile 10 bin 646 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

sultanbeyli-deprem-haritasi2.jpg

Sultanbeyli depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Sultanbeyli genelinde çok ağır hasarlı 109, ağır hasarlı 648, orta hasarlı 3 bin 949, Hafif hasarlı ise 8 bin 225 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ABDURRAHMANGAZİ1468389781
ADİL21296265
AHMET YESEVİ845292677
AKŞEMSETTİN429182377
BATTALGAZİ958368789
FATİH640256518
HAMİDİYE1267379702
HASANPAŞA636217461
MECİDİYE742260568
MEHMET AKİF1260362743
MİMAR SİNAN326178436
NECİP FAZIL852285512
ORHANGAZİ741223410
ŞALGAMLI DEVLET ORMANI0000
TEFERRÜÇ TEPE ORMANI0000
TURGUT REİS323168417
YAVUZ SELİM849294569
TOPLAM1096483.9498.225

Sultanbeyli'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
ABDURRAHMANGAZİ1173685
ADİL00519
AHMET YESEVİ622357
AKŞEMSETTİN211130
BATTALGAZİ422363
FATİH522048
HAMİDİYE1063683
HASANPAŞA431742
MECİDİYE431746
MEHMET AKİF1053478
MİMAR SİNAN00524
NECİP FAZIL522151
ORHANGAZİ632251
ŞALGAMLI DEVLET ORMANI0000
TEFERRÜÇ TEPE ORMANI0000
TURGUT REİS101029
YAVUZ SELİM522050
TOPLAM7338300756

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Sultanbeyli geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ABDURRAHMANGAZİ1.763
ADİL578
AHMET YESEVİ1.305
AKŞEMSETTİN631
BATTALGAZİ1.470
FATİH1.112
HAMİDİYE1.651
HASANPAŞA955
MECİDİYE1.075
MEHMET AKİF1.581
MİMAR SİNAN626
NECİP FAZIL1.082
ORHANGAZİ918
ŞALGAMLI DEVLET ORMANI0
TEFERRÜÇ TEPE ORMANI0
TURGUT REİS742
YAVUZ SELİM1.146
TOPLAM16.635

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Sultanbeyli ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Sultanbeyli Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Sultanbeyli’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

sultanbeyli-deprem-haritasi3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Sultanbeyli Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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