Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere yardım eli

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, ilçede yaşayan, bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelli vatandaşlara evde kişisel bakım ve tadilat hizmeti verdi. Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliği ile yürütülen proje kapsamında 2017 yılından bugüne bin 500 haneye hizmet götürüldü.

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Kaynak: DHA