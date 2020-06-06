İSTANBUL (İHA) – Korona virüs döneminde online etkinliklerle ön plana çıkan Sultanbeyli Belediyesi, ilçe sakinlerini arabalı sinema gününde buluşturdu. Sultanbeyli'de açık havada arabalı sinema gecesi havadan görüntülendi.

Sultanbeylili vatandaşlar arabalı sinema etkinliğinde 7. Koğuştaki Mucize filmini açık alanda arabalarının içinde izledi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de etkinliğe katılarak filmi ailesi ile birlikte klasik vosvos içinde izledi.

Salgın süreciyle mücadeleye devam eden Sultanbeyli Belediyesi sosyal etkinlik kapsamında 7. Koğuştaki Mucize Filmi ile arabalı sinema gecesi düzenledi. Mimar Sinan Mahallesi, Hikmetyar Caddesi üzerinde gerçekleşen sinema gecesine ilgi oldukça yoğundu. Sinema öncesi filme gelen vatandaşlara mısır ve gazoz ikram edildi. Arabalı sinema gecesine ise klasik vosvoslar damga vurdu. Öte yandan arabalı sinema gecesi havadan görüntülendi.

Arabalı sinema gecesi ile ilgili konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeylili olarak bu koronalı günlerde hemşehrilerimizle beraber kurallara uygun olarak bu süreci yönetmeye çalıştık. Bu vesileyle Sultanbeyli halkına çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın uyarısı gereği bundan sonrası içinde aynı hassasiyetle yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Her şey bitmiş değil bu anlamda kıymetli hemşehrilerimize bir kaç çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bakanlığımızın uyarılarını dikkate almaya devam edin. Bu akşam kıymetli hemşehrimizi davet ettik yoğun bir katılım var birlikte burada arabalarımızla filmimizi izleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA