Sultanbeyli'de çocuklar çatıda korku dolu anlar yaşattı!

Sultanbeyli'de iki çocuk bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkarak çatıda gezmeye başladı. Komşularının cep telefonuna kaydedilen o korkunç dakikaların ardından çatıda dolaşan çocuklar bir süre sonra çıktıkları camdan içeriye girdi. Çevredekiler ise ailenin sorumsuz davranışına tepkilerini dile getirdi.