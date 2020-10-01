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  3. Sultanbeyli'de çocuklar çatıda korku dolu anlar yaşattı!

Sultanbeyli'de çocuklar çatıda korku dolu anlar yaşattı!

Sultanbeyli'de iki çocuk bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkarak çatıda gezmeye başladı. Komşularının cep telefonuna kaydedilen o korkunç dakikaların ardından çatıda dolaşan çocuklar bir süre sonra çıktıkları camdan içeriye girdi. Çevredekiler ise ailenin sorumsuz davranışına tepkilerini dile getirdi.

Sultanbeyli'de 2 ve 3 yaşındaki iki çocuk bir binanın çatı katında camdan çıkarak gezmeye başladı. Durumu gören komşular korku dolu anlar yaşarken çocukların o halleri ise bir komşunun cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

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01 Ekim 2020 Perşembe 12:47
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