Sultanbeyli’de çocuklar yarıyıl şenliğinde doyasıya eğlendi

Sultanbeyli'de yarıyıl tatilindeki yüzlerce öğrenci, kendileri için hazırlanan şenlikte gönüllerince eğlendi. Çocukların birbirinden farklı geleneksel oyunla buluştuğu etkinlik, renkli anlara sahne oldu.

Sultanbeyli Belediyesi, yarıyıl tatilinde olan öğrenciler için 2 gün sürecek bir şenliğe ev sahipliği yapıyor. Sultanbeyli Belediyesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve çok sayıda öğrenci ile ailesi katıldı. Palyaço gösterileriyle başlayan etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlarla tanıştı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı konuşmada anne ve babalara seslendi. Ailesi tarafından ilgi göremeyen çocukların zararlı alışkanlıklara yönelebileceğini, bu yüzden çocuklara gösterilen ilginin önemli olduğunu belirten Keskin, "Çocuklarımız tatile girdiği için yarıyıl şenliği düzenledik. Burada çocuklarımız eğleniyorlar. Şenlik iki seans, yarın da yine programımız var. Gücümüz yettiğince tatilde çocuklarımızın eğlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

İki gün sürecek etkinlikte çocuklar kuş oyunları, şemsiye oyunları, ip oyunları, balık oyunu, illüzyon gösterisi, Karagöz Hacivat oyunu, çeşitli yarışmalar, Nasrettin Hoca skeçleri, Keloğlan skeçleri ile buluşacak.

Kaynak: İHA