Sultanbeyli’de intihar eden genç kızın Twitter'daki yardım çığlığı ortaya çıktı!

Sultanbeyli’de bir önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre anne ve babasının sürekli olarak yaşadıkları tartışmalar nedeniyle psikolojik problemler yaşamaya başlayan R.T. (23) isimli genç kız, intihar etti.

Anne ve babası tartıştığı esnada R.T. oturdukları apartmanın beşinci katından aşağı atladı. Kaldırıma düşerek ağır yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

R.T., Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İntihar ederek yaşamını sonlandırdığı iddia edilen genç kızın geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. R.T. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, “Bu haykırışım tüm hemcinslerim içindir. Bugün bu durumu biz yaşıyoruz ama binlerce insan her gün bu tarz olaylar yaşıyor. Ben sesimi kesmeyeceğim, kesmelerine izin vermeyeceğim ve adaletin yerini bulmasını istiyorum, bulmalı da inanıyorum ki sesimi duyuracaksınız" sözlerini kullandı.

Genç kız, üç şahsın fotoğrafına yer vererek yaptığı paylaşımda ise, "Bunlar tefeci, soldaki katil, ortadaki kaç kişiyi bıçakladı. Bunları tanıyan herkes biliyor bunların ne olduğunu, siz de bilin sağdaki annemi bıçakladı üçü bizi darp etti. İkisi serbest ve gereken cezayı almalarını istiyorum" ifadelerine yer verdi.