Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını! 13 saat sonra kontrol altına alındı!

Sultanbeyli'de bir çelik tencere fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerim müdahalesi sonucu yaklaşık 13 saatin sonunda söndürüldü.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını! 13 saat sonra kontrol altına alındı!

Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı çelik tencere fabrikasında dün akşam 17.00 sularında meydana geldi. Sultanbeyli'de çelik tencere fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 13 saat süren çalışmaları sonucu güçlükle söndürüldü.

Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını! 13 saat sonra kontrol altına alındı!

YANGIN HAVA KOMPRESÖRÜNDE ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 13 saat süren hummalı çalışması sonucu güçlükle söndürülebildi. Bölgeye Anadolu yakası olmak üzere Avrupa yakasından da çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre yangın hava kompresöründen çıktı. Firma sahibi yangın alarmını çalarak bütün işçilerin dışarıya çıkmasını sağladı.

Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını! 13 saat sonra kontrol altına alındı!

SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, sabah saatlerine doğru kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmaları yaptı. Fabrikada çıkan yangın sonrası büyük maddi hasar oluşurken fabrika kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını! 13 saat sonra kontrol altına alındı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Evinde soba kullananlar dikkat! Uzman isim uyardı: Yılda iki kez yapın
Evinde soba kullananlar dikkat! Uzman isim uyardı: Yılda iki kez yapın
Polis banka promosyonu 2022 | Vakıfbank polis maaş promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman yatacak, ödenecek?
Polis banka promosyonu 2022 | Vakıfbank polis maaş promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman yatacak, ödenecek?
Öfkeli doktor ortalığı birbirine kattı! Gelen sorular sonrası açtı ağzını yumdu gözünü!
Öfkeli doktor ortalığı birbirine kattı! Gelen sorular sonrası açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Ardahan'da depremi mi oldu? Ardahan neden sallandı 27 Eylül 2022 Salı?
Son dakika: Ardahan'da depremi mi oldu? Ardahan neden sallandı 27 Eylül 2022 Salı?
Son Haberler
İSKİ açıkladı! İstanbul Avcılar'da 24 saat sular kesik olacak!
İSKİ açıkladı! İstanbul Avcılar'da 24 saat sular kesik olacak!
Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını! 13 saat sonra kontrol altına alındı!
Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını! 13 saat sonra kontrol altına alındı!
Seeing Brother in a Dream. What does it mean to see a brother in a dream? What is the meaning? Here are the details...
Seeing Brother in a Dream. What does it mean to see a brother in a dream? What is the meaning? Here are the details...
29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!
29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!
Son dakika | AFAD duyurdu! Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu! 367 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu! 367 kişi gözaltına alındı!
Çok Okunanlar
29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!
29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!
Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını! 13 saat sonra kontrol altına alındı!
Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını! 13 saat sonra kontrol altına alındı!
What does washing hands dream mean? What does it mean? Why do we wash hands in a dream?
What does washing hands dream mean? What does it mean? Why do we wash hands in a dream?
Seeing Your Best Friend in a Dream. What does it mean to see your best friend in a dream? What is the meaning of this dream? What does it mean?
Seeing Your Best Friend in a Dream. What does it mean to see your best friend in a dream? What is the meaning of this dream? What does it mean?
İSKİ su kesintisi İstanbul 27 Eylül 2022 Salı | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
İSKİ su kesintisi İstanbul 27 Eylül 2022 Salı | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!
Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı