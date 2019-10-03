Sultanbeyli'de orman yangını

SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, orman itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Uzundere'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman itfaiyesi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA