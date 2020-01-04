SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI

Sultanbeyli'de, cadde üzerinde yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay. Yavuz Selim Mahallesi Antalya Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Caddede yürüyen İ.A adlı kişi, yanına yaklaşan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İ.A. yere yığılarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından İ.A.'yı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, beyaz bir otomobile gelip saldırının ardından kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA