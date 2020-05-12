SULTANBEYLİ'NDE 65 YAŞ VE ÜSTÜNE KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETİ

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Şefkat Eli projesi kapsamında kişisel bakımını ve evinin temizliğini yerine getiremeyen 65 yaş üstü, engelli, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti veriyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen Şefkat Eli projesiyle Sultanbeyli'de yaşayan kendi kişisel bakımını ve evinin temizliğini yerine getiremeyen 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli vatandaşlara ayda 2 kere evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti veriyor. İhtiyaç sahipleri, Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirleniyor. Personeller tarafından vatandaşların çamaşırları ve bulaşıkları yıkanıyor, yemekleri yapılıyor. Vatandaşlara temizliğin yanı sıra kuaför hizmeti de veriliyor. Proje kapsamında evler yılda bir kez boyanıyor, tadilat işleri yapılıyor, aylık olarak ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın öncülüğünde 2017 yılından itibaren uygulanan proje kapsamında bin 500 haneye ulaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaymakamlığı görevlisi İlknur Kula'nın konuşması

-Personelin temizlik yapması

-Personelin yemek yapması

-Evlerin dezenfekte edilmesi

-genel ve detay

Kaynak: DHA