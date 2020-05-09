Sultangazi Belediyesi Anneler Günü’nü unutmadı

Sultangazi Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde, Anneler Günü'nü unutmayarak kapı kapı dolaşıp hediye ve çiçek takdim etti.

Sultangazi Belediyesi, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen anneler gününü unutmadı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, evleri kapı kapı gezerek annelerin gününü kutlayarak çiçek verip hediye takdim etti. Ayrıca Başkan Dursun, annelerinin yanında bulunan çocuklara da oyuncak hediye etti.

Anneler Günü'nün önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'de özellikle yaşlı ve engelli annelerimizi ziyaret ediyoruz. Anneler günü vesilesiyle. Tabi onların sorumlulukları çok daha büyük anne olarak. Şimdiki ziyaret ettiğimiz kardeşlerimizin 2 tane engelli çocukları var. Anne olarak sorumluluk çerçeveleri daha büyük. Ama ben biraz önce ifade ettim sevabı da daha büyük. Çünkü o çocuğa bakabilmek onun ihtiyaçlarıyla ilgilenebilmek gönülden onunla yanında olmak eminim çok önemli. Bu sebeple Allah razı olsun diyorum. Çok sağ olun. Engellilere bakmak son derece önemli. Ben bu vesileyle başta şehit anneleri olmak üzere kendi annem olmak üzere bütün annelerin anneler gününü yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA