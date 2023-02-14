Sultangazi depreme dayanıklı mı? Sultangazi'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Sultangazi Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Sultangazi’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Sultangazi için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 13 ile 4 bin 502 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 54 ile 18 bin 421 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 33 ile 11 bin 046 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Sultangazi depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Sultangazi genelinde çok ağır hasarlı 62, ağır hasarlı 245, orta hasarlı bin 804, Hafif hasarlı ise 6 bin 886 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI 50. YIL 10 32 278 1.045 75. YIL 2 5 47 263 ASKERİ BÖLGE ESENLER 0 0 0 0 CEBECİ 7 30 256 923 CUMHURİYET 1 2 25 134 ESENTEPE 4 19 160 686 ESKİ HABİPLER 1 6 37 120 GAZİ 6 24 121 405 HABİBLER 3 19 91 275 İSMETPAŞA 4 13 138 611 MALKOÇOĞLU 0 2 26 134 SULTANÇİFTLİĞİ 3 10 104 454 UĞUR MUMCU 9 25 206 713 YAYLA 2 11 77 211 YUNUS EMRE 2 9 74 360 ZÜBEYDE HANIM 8 38 164 552 TOPLAM 62 245 1.804 6.886

Sultangazi'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI 50. YIL 14 7 45 105 75. YIL 2 0 8 22 ASKERİ BÖLGE ESENLER 0 0 0 0 CEBECİ 5 2 21 56 CUMHURİYET 1 0 4 10 ESENTEPE 3 1 17 48 ESKİ HABİPLER 0 0 0 4 GAZİ 6 4 20 46 HABİBLER 0 0 0 7 İSMETPAŞA 5 2 17 45 MALKOÇOĞLU 0 0 2 6 SULTANÇİFTLİĞİ 4 1 14 35 UĞUR MUMCU 11 5 33 76 YAYLA 0 0 1 6 YUNUS EMRE 3 1 14 37 ZÜBEYDE HANIM 3 3 21 52 TOPLAM 57 26 217 555

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Sultangazi geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI 50. YIL 1.779 75. YIL 387 ASKERİ BÖLGE ESENLER 0 CEBECİ 1.347 CUMHURİYET 189 ESENTEPE 1.114 ESKİ HABİPLER 139 GAZİ 793 HABİBLER 137 İSMETPAŞA 980 MALKOÇOĞLU 163 SULTANÇİFTLİĞİ 641 UĞUR MUMCU 1.207 YAYLA 188 YUNUS EMRE 667 ZÜBEYDE HANIM 793 TOPLAM 10.524

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Sultangazi ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Sultangazi Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Sultangazi’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Sultangazi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.