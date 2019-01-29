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Sultangazi’de 10 Pakistanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi’de arkadaşlarını gasp ettiğini iddia ettikleri kişiyi dövmek amacıyla toplanan yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı....

Sultangazi’de 10 Pakistanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi’de arkadaşlarını gasp ettiğini iddia ettikleri kişiyi dövmek amacıyla toplanan yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

Esentepe Mahallesi’nde arkadaşlarını gasp ettiğini iddia ettikleri kişiyi aramak amacıyla toplanan grup, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi.

Gözaltına alınan Pakistan uyruklu 10 kişi hakkında, oturma belgeleri olmadıkları için sınır dışı edilmek üzere işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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