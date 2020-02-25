Sultangazi’de 11. Spor Şenliği coşkusu

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 11. Spor Şenliği programına katılan öğrenciler, çeşitli spor dallarında düzenlenen etkinlikler ile doyasıya eğlendi.

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Müdürlüğü 11. Spor Şenliği organizasyonunu düzenledi. Organizasyon kapsamında Sultangazili ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Gazi Teknik Meslek Lisesi Spor kompleksinde buluştu. Spor şenliği, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın yönettiği futbol müsabakası ile başladı. Müsabakada Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir ve birçok öğrenci spor adına farkındalığı arttırmak için kıyasıya mücadele etti. Organizasyonda, öğrenciler futboldan voleybola, koşudan basketbola, satrançtan masa tenisine, halk oyunlarından geleneksel çocuk oyunlarına toplam 8 branşta yarıştı.

"Asıl olan skorlar değil, birbirimize duymuş olduğumuz saygıdır"

Sportif faaliyetlere son derece önem verdiklerini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bir taraftan kamu kurumlarının yöneticileri bir taraftan da kıymeti öğrencilerimiz ile dostça bir mücadele oldu. Bu dostluğun turnuva boyunca da sürmesini diliyoruz. Bugün dörde dört bitirdik maçı ama asıl olan skorlar değil, birbirimize duymuş olduğumuz saygıdır. Birbirimize karşı saygı her zaman sporda çok daha önemli. İnşallah turnuvada böyle dostça güzel geçer diyoruz. Kıymetli Ahmet Çakar hocama, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu etkinlik Sultangazi için çok önemli ve çok anlamlı"

Futbol müsabakası sonrası açıklamalarda bulunan Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, "Dün sayın Cumhurbaşkanımız iyi insandan bahsetmişti ve bu milli eğitim camiası açısından çok önemli bir mesajdı. Tabi iyi insan sporda, sanatta, kültürde okuyarak yetişir. Çok kıymetli bir belediye başkanımız var. Sporu, sporcuyu ve eğitimi önemseyen birisi. Bizim amacımız Sultangazi'ye hizmet etmek, iyi insanların yetişmesini sağlamaktır. Bu anlamda belediyemiz ile beraber organize ettiğimiz bu etkinlik Sultangazi için çok önemli ve çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Spor şenliğinin açılışını yapan ve futbol müsabakasını yöneten eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ise, "Bu faaliyette bürokratlar, sayın belediye başkanımız ve çok kıymetli öğrencilerimiz her biri birer kahramanlar. Bu organizasyonda dikkati çeken bir şey oldu. Özellikler öğrenci kızlarımız içerisinde o kadar yeteneklileri var ki bunlar 14-15 yaşlarında ve eğer bunlar bir tutulursa profesyonel düzeyde Avrupa'ya da gidebilir, o yeteneği gördüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA