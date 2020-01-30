Sultangazi’de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 33 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçti

İstanbul'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 33 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Toprağa gömülü yakıt tanklarının iş makineleriyle çıkarılması ve operasyon anı havadan da görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, akaryakıt kaçakçılığına yönelik yeni bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ocak'ta Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde etrafı çevrili boş arazide karışımlı akaryakıt ticareti yapıldığını belirleyen polis, tespiti yapılan adrese Özel Harekat Timleri ve havadan İnsansız Hava Araçları (İHA) destekli baskın düzenledi. Operasyonda, iş makineleri ve kepçe ile yapılan kazılarda yer altında toprağa gömülmüş 3 ayrı akaryakıt tankı ve yüzeydeki sac ile plastik tanklarda toplam 33 bin litre 10 numara yağ diye tabir edilen karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Baskında, olay yerindeki barakalarda yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 67 mermi ele geçirildi.

Operasyonda akaryakıt kaçakçısı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Zanlıların dördü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon anı havadan ve yerden polis ekiplerinin kameralarına da yansıdı. İnsansız Hava Araçları ile havadan kaydedilen görüntülerde baskın anı ve iş makinelerinin çalışması yer alıyor.

Kaynak: İHA