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Sultangazi'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle 3 bina boşaltıldı.

Sultangazi'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299. Sokak'taki bitişik 2 binada önceden oluşan çatlaklar biraz daha açıldı, üçüncü bir binada da çatlaklar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Boşaltılan 3 binanın sakinlerinden bazıları evlerine geri dönerken bazıları ise yakınlarının evlerine sığındı. Bazı aileler de otomobillerinde geceledi.

Yetkililerin, sabah saatlerinde binalarda inceleme yapacağı öğrenildi.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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