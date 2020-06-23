Sultangazi'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle 3 bina boşaltıldı. Boşaltılan 3 binanın sakinlerinden bazıları evlerine geri dönerken bazıları ise yakınlarının evlerine sığındı. Bazı aileler de otomobillerinde geceledi.