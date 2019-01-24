Sultangazi’de çıkan yangında 1 kadın yaralandı

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında bir kadın yaralandı.

Yangın saat 03.45 sularında Uğur Mumcu Mahallesi2 125 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle evden yoğun dumanların çıktığını gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenerek yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Yangın sebebiyle dairede hasar oluşurken, söndürme çalışmasının ardından ekipler duman tahliyesi yaptı. Dairedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA