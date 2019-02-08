Sultangazi’de çıkan yangında mahsur kalan 13 kişilik Suriyeli aile kurtarıldı

Sultangazi'de bir binada elektrik saatinden çıkan yangında en üst katta bulanan Suriyeli aile yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. 13 kişilik Suriyeli ailenin yardımına itfaiye ekipleri koşarken, merdiven aracıyla kurtarılan çocuklar, gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, Sultangazi Esentepe Mahallesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik saatlerinde yanma meydana geldi. Yangın nedeniyle binayı duman sardı. Duman nedeniyle evden çıkamayan aileler mahsur kaldı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Saatlerdeki yangını söndüren ekipler en üst katta mahsur kalan Suriyeli aileyi tahliye etmek için merdiven aracını kullandı. 4'ü kadın 9'u çocuk toplamda 13 kişi dumanların sardığı evden tahliye edildi. Tahliye edilen çocukların gözyaşlarına boğulduğu görülürken, battaniye sarılı bir bebek de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan çocuk ve kadınlara 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Kurtarılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangında kendi imkanlarıyla evden çıkan Mustafa Gönen, "Merdiven aşağı iniyordum. İnerken baktım hafif duman var. İndim baktım alev çıkıyor. Yangın söndürme tüpü var ama o da yetmedi. Bir baktım burnuma duman kokusu geliyor. O ailenin haberi olmadı. 5-6 sene önce bir kere daha yangın çıkmıştı. Söndürülür herhalde dedim. En üst kattakiler yabancılar. Burada oturuyorlardı. Suriyeliler" dedi.

Evden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Beytullah Bozkurt ise "Dışarıdan bir koku geliyordu. Ben de dışarı çıktım. Herkes diyordu soba yanıyor. Yukarıda kaldım, korktum" diye konuştu.

Kaynak: İHA