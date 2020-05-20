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  3. Sultangazi’de dev maske operasyonu! 800 bin adet ele geçirildi

Sultangazi’de dev maske operasyonu! 800 bin adet ele geçirildi

Sultangazi’de izinsiz ve belgesiz maske üretildiği bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri atölyeye baskın düzenledi. Baskında izinsiz ve belgesiz üretilerek stoklanan 800 bin adet maske ele geçirildi. Seri olarak maske üretebilecek makinelerle donatılan atölyenin sahibi gözaltına aldı.

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20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:19

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