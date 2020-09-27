Sultangazi'de evinin balkonunda oturan bir kişiye pompalı tüfekli saldırıda bulunulduKayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralıReal Madrid, konuk olduğu Real Betis'i 3-2 mağlup etmeyi başardıSomali ordusu, aşağı Şabelle bölgesinde Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuğu kurtardıİzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradıYemen hükümeti ve Husi temsilcileri esir ve tutuklu takasında anlaştıOzan Kabak'tan "tükürük" açıklaması: "Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu"Küçükçekmece’de pompalıyla metruk bina önünde uyuşturucu isyanıMalatya'da bir vatandaşın aracından 125 Bin TL parasını çalan 5 kişi tutuklandıLübnan'da bir günde rekor sayıda kişide koronavirüs tespit edildi
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sultangazi'de evinin balkonunda oturan bir kişiye pompalı tüfekli saldırıda bulunuldu

Sultangazi'de evinin balkonunda oturan bir kişiye pompalı tüfekli saldırıda bulunuldu

SULTANGAZİ'de gece saatlerinde evinin balkonunda oturan bir kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde kalırken, şüpheliler de geldikleri araçla kaçtı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de evinin balkonunda oturan bir kişiye pompalı tüfekli saldırıda bulunuldu

Olay Sultangazi, Esentepe Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2391. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında evinin balkonunda oturan F.K isimli kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfek ile ateş açtı. Saldırı sonrası F. K. isimli kişi kanlar içinde balkonda ağır yaralanırken, araçla gelen şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı F. K.'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da şerit çekerek önlem aldı. Polis ekipleri F.K.'nın vurulduğu balkonda ve sokakta olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çevrede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Sultangazi'de evinin balkonunda oturan bir kişiye pompalı tüfekli saldırıda bulunuldu

Sultangazi'de evinin balkonunda oturan bir kişiye pompalı tüfekli saldırıda bulunuldu



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT