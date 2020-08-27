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  3. Sultangazi'deki bir fabrikada feci patlama! Duvarlar yıkıldı

Sultangazi'deki bir fabrikada feci patlama! Duvarlar yıkıldı

İstanbul Sultangazi'de bulunan metal bilye fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Sultangazi'deki bir fabrikada feci patlama! Duvarlar yıkıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki metal bilye fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarları bir otomobilin üzerine çöktü. Ekiplerin çalışmasının devam ettiği belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultangazi'deki bir fabrikada feci patlama! Duvarları yıkıldı

Merkez Habibler Mahallesi 2691 Sokak'ta bulunan metal bilye fabrikasında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada bir süre sonra iddiaya göre tiner buharının etkisiyle patlama oldu. Patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 

Sultangazi'deki bir fabrikada feci patlama! Duvarları yıkıldı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde patlamanın şiddetiyle fabrikanın ön cephe duvarının bir otomobilin üzerine çöktüğü belirlendi. Öte yandan fabrika içerisinde büyük çapta hasar meydana gelirken iki otomobilin de hasar gördüğü tespit edildi. Tedbir amaçlı olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultangazi'deki bir fabrikada feci patlama! Duvarları yıkıldı

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Mahalle muhtarı Sabri Kaya, "İtfaiye ve güvenlik güçleri şu anda gerekli tedbirleri aldı. Kontrollerini yapıyorlar. Raporlar sonucunda kazanın neden olduğu tespit edilecektir." diye konuştu.

Sultangazi'deki bir fabrikada feci patlama! Duvarları yıkıldı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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