Sultangazi’de genç kıza kaldırım taşlı saldırıya 2 tutuklama

Sultangazi'de kaldırım taşı atıp lise öğrencisi genç kızı yüzünden yaralayan şüpheli ve beraberindeki 1 kişi tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sultangazi’de genç kıza kaldırım taşlı saldırıya 2 tutuklama

Sultangazi'de kaldırım taşı atıp lise öğrencisi genç kızı yüzünden yaralayan şüpheli ve beraberindeki 1 kişi tutuklandı.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül günü saat 15.30 sıralarında 10. sınıf öğrencisi M.N.K isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluşmuş, okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşının yanlarına gelen bir grup erkek sözlü tacizde bulunmuştu. Ç.İ. isimli genç, M.N.K. ve arkadaşını rahatsız eden grubu uyarıp tepki göstermişti. Bunun üzerine çıkan kavgada darp edilen Ç.İ. kız arkadaşlarını alarak olay yerinden uzaklaşmış, peşlerini bırakmayan grup çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber takip ettikleri gençlerin önünü tekrar keserek darp etmişti. O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K'nın yüzüne gelmiş, 5 dişi kırılan genç kız hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın yüzüne ve tartışma sırasında yaralanan Ç.İ.'nin kesilen kulağına dikiş atılmıştı.

Şüpheli ve beraberindeki 1 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaldırım taşını fırlatan O.A.A. yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan incelemede O.A.A'nın M.N.K. ve Ç.İ. ile aynı okulda eğitim gördüğü belirlenmişti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilmişti. Öte yandan olaya karışan bir kişinin daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi. İki şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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