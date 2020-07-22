Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 araç hurdaya döndü

İstanbul Sultangazi'de bir hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 6 araca ve bir binanın önüne çarparak zor durabildi. Kazada yaralanan olmazken kaza anı kameralara anbean yansıdı.