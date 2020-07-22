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  3. Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 araç hurdaya döndü

Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 araç hurdaya döndü

İstanbul Sultangazi'de bir hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 6 araca ve bir binanın önüne çarparak zor durabildi. Kazada yaralanan olmazken kaza anı kameralara anbean yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de saat 11:00 sularında meydana gelen kazada bir hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yaşanan kazada hızla yokuş aşağı inen kamyon 6 araca ve daha sonrasında bina duvarına çarptı. Feci kazada ölen olmazken kaza anının görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:00
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