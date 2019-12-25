SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN 6. KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA

Sultangazi'de hırsızlık için girdiği iş yerinden çıkan şüpheli, 6 katlı iş merkezinin çatısından yan binaya geçmek isterken düşerek yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, düşme anı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, geçen hafta Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eski Edirne Asfaltı Caddesinde bulunun 6 katlı bir iş merkezinin en üst katındaki ayakkabı üretimi yapan iş yerine yan binanın çatısından giren Yunus Y., bir süre içeride oyalandı. Ayağındaki ayakkabıları çıkaran Yunus Y., içeride bulunan terlikleri giydi. Daha sonra içinde bir çift ayakkabı bulunan kutuyu alarak iş yerinden çıktı, yan binanın çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Yunus Y. yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü.

POLİS NABZINI KONTROL ETTİ

Çevredeki bir vatandaş 6 katlı iş merkezinin çatı katından yere düşen Yunus Y.'nin intihar ettiğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis, kanlar içerisinde yerde yatan Yunus Y.'nin nabzının atıp atmadığını kontrol etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yunus Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Yunus Y.'nin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis, Yunus Y.'nin hırsızlık için girdiği iş yerinden çıktıktan sonra yan binanın çatısına çıkmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğünü belirledi. Yunus Y.'nin uyuşturucu ve kapkaç suçlarından da çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

"DENGESİNİ KAYBETMİŞ"

Esnaf Yunus Aktaş, "Yan binadan diğer binaya geçmek istemiş. Ne amaçla geçtiğini de bilemiyoruz. Geçtiği sırada o esnada aşağı düştüğü söyleniyor. Büyük ihtimalle dengesini kaybetmiş. Ayağında terlik varmış. Galiba terliği kaymış, kaydığı sırada da aşağı düşmüş. Bildiğimiz bu." dedi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin çatıdan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli çatıdan merdivenlere düşüyor. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri şüpheliye müdahale etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Düşme anı

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekipleri

(AKTÜEL)

-Olay yeri

-Binalardan detay

-Esnafla röp

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA