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Sultangazi'de işçilerin tehlikeli çalışması

SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.

Sultangazi'de işçilerin tehlikeli çalışması

SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1339 Sokak'ta 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler çevredekiler tarafından görüntülendi.

DHA

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