Sultangazi'de işçilerin tehlikeli çalışması
SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.
SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.
Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1339 Sokak'ta 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler çevredekiler tarafından görüntülendi.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.