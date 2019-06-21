Sultangazi’de izci kampına coşkulu veda

Sultangazi Belediyesi İzci Kampı ilk dönemi izci ateşi etrafındaki coşkulu kutlamayla sona erdi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Buradan şampiyonluklar çıkabilir, Dünya birincileri çıkabilir, çok iyi izciler çıkabilir. Emek verince gayret edince ve birlikte olabilince, birlikte aynı duyguyu teneffüs edince başarılar kaçınılmaz olur" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği olduğu İzci Kampı'nın ilk dönemi sona erdi. Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda gerçekleşen kapanış programına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 132 minik izci ve izcilerin aileleri katıldı. İzci kampının ilk dönemine katılarak hem izciliğin esaslarını öğrenen hem de kuvvetli dostluklar kuran 132 minik izci, velilerinin de katıldığı veda kutlamasında, geleneksel izci ateşinin etrafında buluştu. Çocuklarını Sultangazi Belediyesi İzci Kampı'na gönderen veliler açık havada düzenlenen kamp alanında çocukların 6 gün boyunca geçirdikleri zamanı sinevizyonda izledi. Daha sonda Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun velilere ve çocuklara, eve gider gitmez teknolojiden uzak durmaları konusunda konuşma yaptı. Veliler ve çocuklar kamp ateşinin etrafında oturdular ve çocukların kapanış için hazırladığı faaliyetleri izledi. Minikler hep beraber izci şarkıları söyledi. Farklı farklı oyunlar oynayan çocuklar ailelerine gece boyunca unutulmaz gösteriler sergiledi.

"Dünya birincileri çıkabilir, çok iyi izciler çıkabilir"

İzcilere ve ailelerine kampta konuşma yapan Başkan Av. Abdurrahman Dursun, "İzcilerin doğada nasıl davranacaklarına dair 6 günde edinmiş oldukları kendi tecrübeleri, öğretmenlerimizin büyük desteğiyle hayata karşı çok daha dirençli hale geldiler. Burada son günleri ama üzüldüklerini düşünüyorum. Buradan şampiyonluklar çıkabilir, Dünya birincileri çıkabilir, çok iyi izciler çıkabilir. Emek verince gayret edince ve birlikte olabilince, birlikte aynı duyguyu teneffüs edince başarılar kaçınılmaz olur. Hizmet veren bütün ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. Farklı ilçelerden gelen izciler burada çok güzel dostluklar edindiler" dedi.

"Teknolojiden ayrılınca da demek ki hayat varmış"

Konuşmasının bir bölümünde ailelere nasihatte bulunan Başkan Dursun, "Onların sadece bilgisayarları başında, telefonları başında eminim olmamalarını istiyorsunuzdur. Şu 6 günde onlar bilgisayarlarından ve telefonlarından ayrı kaldılar. Ellerinden o teknolojiyi alabilmek oldukça zor. Teknolojiden ayrılınca da demek ki hayat varmış. O teknolojiden kafanızı bir kaldırıp etrafa baktığınız da hayatın içerisinde çok daha güzellikler ve farklı şeyler olduğunun farkına vardık. O zaman eve gider gitmez, teknolojiye yapışmıyoruz. Elbette teknoloji olacak ama dışarı da, parklarda, bahçeler de farklı farklı yaz kamplarında güzel hayatlar var. O hayatları arkadaşlarınızla beraber yaşayın. Sosyal olmaya çalışın. Oralarda daha huzurlu ve mutlu olacağınızı daha fazla arkadaş edindikçe birlikte arkadaşlıklarınızın fazlalaştığını hissedeceksiniz. Velilerime çok teşekkür ediyorum. Sizler çocuklarınız için çok büyük fedakarlıklar gösteriyorsunuz. Onların yetişmesi ve donanımlı hale gelmesi için çok gayret gösteriyorsunuz. Allah bu gayretlerinizi boşa çıkartmasın" diye konuştu.

Kaynak: İHA