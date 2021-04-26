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  3. Sultangazi'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı

Sultangazi'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı

İstanbul Sultangazi'de hızını alamadan viraja giren hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yola devrildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken sürücünün burnu bile kanamadı.

Sultangazi'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Veysel Çalayır yönetimindeki 34 ZN 0347 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrası sürücünün burnu bile kanamazken, kamyonet dorsesindeki hafriyat yola devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası hafriyatların yola dökülmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kaza sonrası çalışmalar sürüyor.

Kaza nedeniyle devrilen hafriyat kamyonu sonrası kapatılan yol drone ile havadan görüntülendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Sultangazi'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı

Sultangazi'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı

Sultangazi'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı

Sultangazi'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı

Sultangazi'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı

Sultangazi'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı

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