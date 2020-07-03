Sultangazi'de korkunç kaza! Freni patlayan kamyon çocuk parkına girdi

Sultangazi'de freni boşalan kamyon panik yarattı. Çocukların oynadığı sırada parka giren kamyon, parktaki ağaca çarpıp zar zor durabildi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada park halinde duran 4 CNT 708 plakalı nakliye kamyonu, freni boşalınca yokuş aşağı çocuk parkına doğru kaymaya başladı. Sürücüsünün içerisinde bulunmayan ve belirli bir ivme kazanan kamyon, çocukların oyun oynadığı parka girdikten sonra ağaca çarpıp durdu.

Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu keserek güvenlik önlemi aldı. Ağaca çarparak duran kamyon vinç yardımıyla olay yerinden çekildi.