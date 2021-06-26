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Sultangazi'de korkunç olay: Genç kız 'onsuz yaşayamam' dedi, kendisini uçurumdan attı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 4 arkadaşı ile piknik yapan Elif Ç.'nin, ormanlık alanda arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra kendisini uçurumdan aşağı attığı iddia edildi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi'de korkunç olay: Genç kız 'onsuz yaşayamam' dedi, kendisini uçurumdan attı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesimde bulunan Cebebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4 arkadaşı ile birlikte piknik yapmak isteyen Elif Ç., bölgede bulunan ormanlık alana gitti. Burada arkadaşlarıyla alkol alıp eğkenen genç kız, iddiaya göre sevgilisinden ayrıldığı için 'onsuz yaşayamam' diyerek uçurumdan atladı. 

KİMİSİ KAÇTI, KİMİSİ AĞLADI

Genç kızın atladığını gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken iki kız arkadaşı ise yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine ulaşan polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken Elif Ç.'nin arkadaşı iki genç kız, bu esnada saatlerce gözyaşı dökerek bölgeden ayrılmadı.

'KIZ KENDİNİ ATTI'

Olay yerinde piknik yapan kişilerden bir tanesi, bağırarak bir kızın geldiğini ve arkasında koşan başka kişilerin olduğunu, kendilerinin, köpek saldırısı veya tecavüz gibi bir olay yaşandığını düşünerek olaya müdahale etmek istediklerini ancak kızlardan bir tanesinin 'Ağabey yetişin, kız kendisini attı' dediğini belirtti.

"AYRILDIĞINDAN HABERİMİZ YOKTU"

Elif'in piknik yaptığı kız arkadaşı ise, bölgeye oturup piknik yapmak için geldiklerini, bir süre sonra 'Ben onsuz yaşayamam' diyerek Elif'in uçurumdan atladığını ve kendilerinin, sevgilisinden ayrıldığından haberlerinin olmadığını belirtti. 

Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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