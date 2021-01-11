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  3. Sultangazi'de korkutan olay! 5 katlı binanın balkonu çöktü

Sultangazi'de korkutan olay! 5 katlı binanın balkonu çöktü

İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler bina çevresinde önlem alırken binanın içindeki vatandaşlar ise tedbir için dışarıya çıkartıldı.

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11 Ocak 2021 Pazartesi 10:10
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