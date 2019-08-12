Sultangazi'de seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralı

SULTANGAZİ'de seyir halindeki otomobile başka bir araçtan ateş açıldı. Saldırı sonrası otomobil sürücüsü yaralanırken saldırganlar otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Sultançifliği Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi-Arnavutköy Bağlantı Yolu'nda seyir halinde giden ve plakası alınamayan otomobilde bulunan kişi yada kişiler Samet Adıgüzel'in kullandığı 34 KVH 99 plakalı aracın yanına yaklaşarak ateş açtı. Saldırı sonrası araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu yara almazken, Adıgüzel ise ayağından yaralandı. Saldırganlar otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası aracını durduran Adıgüzel durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adıgüzel'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri kurşunların isabet ettiği araçta detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşların ve olay sırasında araçta bulunan kadın yolcunun da bilgisine başvuran polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

DHA