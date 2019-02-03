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  3. Sultangazi'de toprak kayması!Bir kişi toprak altında kaldı

Sultangazi'de toprak kayması!Bir kişi toprak altında kaldı

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı

Sultangazi'de toprak kayması!Bir kişi toprak altında kaldı

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı
 


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