Sultangazi'de toprak kayması!Bir kişi toprak altında kaldı
Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı
Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı
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