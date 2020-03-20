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Sultangazi'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda 1 kalaşnikov, 1 tabanca ve 50 bin ecstasy hap ele...

Sultangazi'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kalaşnikov, 1 tabanca ve 50 bin ecstasy hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA




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