Sultangazi'de yangın

Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında çatı katında hasar oluşurken, vatandaşlar maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymayarak söndürme çalışmalarını izledi.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 128 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında dün akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatı katında yükselmesiyle çevrede yoğun duman oluştu. Bina sakinleri komşularının bağırma sesleriyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek, yangını söndürdü.

EMNİYET ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Yangını görüp sokağa dökülen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallını hiçe saydı. Çoğunluğunun maske takmadığı da görülen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymadan meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Bazı vatandaşların cep telefonu ile canlı yayın yaptıkları görüldü. Polis, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları dağıttı. Polis ekipleri yangının bulunduğu sokakta emniyet şeridi çekerek, itfaiye ekiplerinin rahat çalışmasını sağladı.

Yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu. Bina sahibi Metin Şahin, "Evde oturuyordum. Çocuklarla birlikte televizyon seyrediyordum. Birden karşı apartmandan "yangın var" sesleri geldi. Çıktım çatıya duman vardı. Hemen aşağı indim. Binayı boşaltmaları için kiracıları uyardım. Aşağı indik, itfaiyeye haber verdik. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.