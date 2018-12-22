Sultangazi’de zincirleme trafik kazası

İstanbul Sultangazi-Arnavutköy yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Zincirleme kazayı izleyen yan şeritteki sürücüler de kaza yaptı. Çok sayıda aracın karıştığı kazalar sebebiyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazalar, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Sultangazi-Arnavutköy yolunun her iki yönünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy'den Sultangazi istikametine seyir halinde olan 34 DU 796 plakalı minibüs, 34 TJ 2551 plakalı otomobil ve plakası alınamayan başka bir araç zincirleme kazaya karıştı. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşanan kazalar trafiği durdurdu. Karşı şeritte Sultangazi'den Arnavutköy'e seyir halinde olan araç sürücüleri kazayı izlerken bu şeritte de 06 FU 3973 plakalı ticari araç ve başka bir otomobil kaza yaptı. Yaşanan kazalardan dolayı iki şeritte de uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Yol bakım ekiplerinin araçlardan sızan yağları ve yakıtları temizlemesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Öte yandan, trafikteki sürücülerin meraklarının bir kez daha kazaya sebep olduğu da görüldü.

Kaynak: İHA