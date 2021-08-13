Sultangazi'deki hırsızlar vatandaşı canından bezdirdi! Aydınlatma direklerinin kapaklarını söküyorlar!

İstanbul'un Sultangazi 50. yıl mahallesindeki bazı noktalarda bulunan aydınlatma direklerinin alt kısmında sigorta kapakları bulunuyor. Bu kapakların söküldüğü bölgede vatandaş tedirginlik yaşarken aynı olay Cebeci mahallesinde de görülmeye başlandı.

İlçenin en işlek caddelerinden biri olan 1. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin kapakları da hırsızların hedefi haline geldi. Yapılan incelemede, caddedeki aydınlatma direklerinin kapaklarının çalındığı, bazılarının ise zorlanmasına rağmen çıkarılamadığı görülüyor.

"YAPTIKLARI ANLAMSIZ BİR ŞEY"

Cebeci caddesinde iş yeri olan Ömer Karabulut isimli bir esnaf "Bu cadde işlek bir cadde ve Allah muhafaza direklerdeki kapaklar çalınınca kablolar ortaya çıkıyor ve bizim endişelendiğimiz konu çocukların bu kablolara dokunarak kendilerine zarar vermesidir. Anlamadığımız konu ise çalınan bu kapakların kâr güdümlü bir şey olmaması bundan ne kazanıp elde edebilirler yaptıkları anlamsız bir şey üzgünüz böyle şeyler olduğu için keşke olmasa" dedi.

"VAHİM BİR DURUM YAŞANABİLİR"

Bölgede bulunan bir vatandaş ise "Bu direklere ait kapaklar daha öncede çalındı hatta direklerde çalınmıştı. Kağıt ve hurda toplayanlar çalmış olabilir. Bunları söküp satıyorlar. Ancak bu durumu kimse takip etmiyor. Yanlışlıkla bir çocuk elini soksa daha büyük vahim bir durum yaşanabilir. Ancak o zaman gündeme gelir şimdi onların yerine plastik kapak takıyorlar inşallah bu durum düzelir ve bir daha çalmazlar" diyerek düşüncelerini aktardı.