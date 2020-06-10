Sultangazi’ye taziye evi

Sultangazi Belediyesi, toplumsal dayanışma ve beraberliği pekiştiren taziye evlerini ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İsmetpaşa Mahallesi'nde halka hizmet verecek taziye evinin inşaatı hız kesmeden devam ediyor. İnşaatın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, cenaze sahibinin acısına ortak olmak ve yükünü bir nebze olsun hafifletmek için ilçeye taziye evleri kazandırıyor. Toplumda önemli bir yer tutan taziye geleneğini yaşatan taziye evleri, cenaze sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

İsmetpaşa Mahallesi'nde hizmet verecek olan taziye evinin inşaatı sürüyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan taziye evi, bin 556 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Dört katlı ve iki ayrı girişi bulunacak olan bina, taziye kabulünün dışında mahalle sakinlerine birçok hizmet sunacak.

Kadın-erkek ayrı taziye kabulü ve mescitler

Cenaze sahiplerinin rahatça misafirlerini ağırlayıp, taziyeleri kabul etmesi adına kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturuluyor. Yemekhanenin de yer aldığı taziye evinde, kadın ve erkekler için ayrı mescit alanları da bulunuyor.

Kadın spor merkezi

Sadece taziye kabulü değil, sosyal aktivitelerin de yer alacağı taziye evi, kadınlara bir çok imkanı da bir arada sunuyor. Kadın spor merkezi, spor için bahaneleri ortadan kaldırarak kadınların uzman eğitmenler eşliğinde rahatça spor yapabilmelerine imkan sağlayacak.

Meslek ve sanat atölyeleri

Taziye evinde yer alacak atölyeler, hobi ya da meslek edindirmeye yönelik birçok kategoride vatandaşa eğitim verecek.

Ders çalışma alanları

Gençlerin sessiz bir ortamda rahatça ders çalışmaları ve onları teşvik etmek amacıyla taziye evinde özel ders çalışma alanları oluşturuluyor. Taziye evi ayrıca kütüphane ve kafeterya alanlarıyla da vatandaşa hizmet verecek. İsmetpaşa Taziye Evi'nin en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

"Amacımız her mahalleye taziye evi kazandırmak "

Taziye evlerini kısa süre içerisinde ilçe genelinde yaygınlaştırmayı planladıklarını belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Taziye geleneği, kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Hedefimiz ilçemizdeki tüm mahallelerimize taziye evleri kazandırmak ve cenaze sahibi komşularımızın bir nebze olsa acılarını paylaşabilmektir. Taziye evlerimiz aynı zamanda mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacını da karşılayacak bir tesis olacaktır" diye belirtti.

Kaynak: İHA