Sultanhanı ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından organize edilen ve Şehit Murat Yumuşak İlkokulu tarafından hazırlanan program ile İlköğretim Haftası kutlandı.

Sultanhanı ilçesinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk sunumu gerçekleştirildi. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ağır'ın İlköğretim Haftası ile ilgili konuşması ile devam etti. Sultanhanı Şehit Murat Yumuşak İlkokulu Sınıf Öğretmeni Semra Aksoy'un konuşmasının ardından 4/A sınıfı öğrencileri Huriye Sarı ve Cumali Arslanhan İlköğretim Haftası ile ilgili şiirler okudu. Son olarak ilkokul 1. sınıfa yeni başlayan 3 öğrenciye temsili olarak hoşgeldiniz çiçeği ve hediyeler verildi.

İlköğretim Haftası programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ağır, Şube Müdürü Murat Yüksel, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA