Sultanhisar 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi hizmete başladı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 6.9 milyon liraya mal olan Sultanhisar Entegre İlçe Devlet Hastanesi 10 yatak kapasiteli olarak hizmete başladı.

Sultanhisar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'nin fiziki imkanları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Bodrum katta, 112 acil ambulansın kullandığı kapalı otopark, morg, mutfak, yemekhane, çamaşırhane ve teknik birimler yer almaktadır. Zemin katta, hastaneye hizmet veren acil servis, 6 hekimli aile sağlığı merkezi, bekleme kayıt birimleri olacaktır. 1. katta, toplum sağlığı merkezi hizmet birimleri, başhekimlik ve hastane idari birimleri, 4 adet 2 kişilik 2 adet 1 kişilik hasta odası ve sancı doğum loğusa (SDL), diş polikliniği, tesisat katı, asansör makine dairesi bulunmaktadır" dedi.

İlçe hastanesinin önemli bir eksikliği yerine getireceğini kaydeden Açıkgöz, "Sultanhisar ilçemize kazandırılan 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi ile birlikte sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması için, ulaşım imkanları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi amaçlanmaktadır.

Sultanhisar Entegre Devlet Hastanesi bünyesinde acil sağlık hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezi ve toplum sağlığı çalışmaları bir arada yürütülecek olup; acil hastalarımızın ilk tedavileri ilçemizde yapılabilecektir. 26 Ağustos 2019 tarihi itibari ile yeni binamızda hizmete başlanmıştır. Hastanemiz yaklaşık 23 bin 207 kişiye hizmet vermesi planlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA