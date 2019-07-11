Sultaniye üzümde entegre tesis için düğmeye basıldı

S.S. Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Kooperatif olarak üzüm mamullerini yapmak için kolları sıvadık. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa entegre tesis için düğmeye bastık." dedi.

S.S. Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifinin 1. olağan kongresi yapıldı. Sarıgöl Belediyesi Düğün salonunda yapılan kongreye tek liste olarak girildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Kongrenin divan başkanlığına Ahmet Ok seçildi.

Kongrede, 217 ortaklı S.S. Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, kooperatifin kuruluş amacını açıkladı. Tüfekçi, "Üzümcüler olarak birlik içinde olmalıyız. Her yıl milyarlarca liramız dolandırıcılar tarafından kaçırılmakta. Oysa üzümcüler birlik olmalı bunun önüne böyle geçmeliyiz. Kooperatif olarak bu yıl dünyaca ünlü Metro Gros market ile anlaşma sağlanarak protokol imzalandı. Sırada çok sayıda saygın firmalar var. Görüşmeler devam etmekte. Kooperatif olarak üzüm mamullerini yapmak için kolları sıvadık. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa entegre tesis için düğmeye bastık." dedi.

Tüfekçi tekrar seçildi

Kongreye tek liste olarak girilen S.S. Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi başkanlığınına yapılan açık oylamayla Yusuf Tüfekçi tekrar başkan seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Yusuf Tüfekçi, Fatih Gürsoy, Engin Can, Muzaffer Avşar, M.Ali Duman'ın yer aldığı kooperatifin Denetim kurulu üyeliklerine ise Yusuf Özkan, Hüseyin Özen ve Ahmet Üstüntaş seçildi.

"Üreticinin Refahı önemli"

Kongreye katılan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, kongre sonrası yaptığı açıklamada üzüm üreticilerinin daha güzel ve refah içerisinde yaşamaları için ellerini taşın altına koyduklarını dile getirerek, "Sarıgöl'de kurulan tarımsal amaçlı kooperatife destek vermekten mutluluk duymaktayım. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak Sarıgöl Tırazlar Mahallesinde 50 dönümlük hazine arazisini kiraladık. Burada yaş ve kuru üzümler işlenecek. Ayrıca üzüm pestili, üzüm köftesi, şıra, sirke, pekmez üretimi yapılacak. Sarıgöl'de üzüm üreticilerinin daha refah içerisinde yaşamalarını sağlayacağız. Üzüm paralarının kaçmasını önleyeceğiz. Oda olarak bu projenin içerisinde olmaktan mutluluk duymaktayız." diye konuştu.

Kongreye Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, genel sekreter Birol Şen ile 87 kooperatif ortağı katıldı.

Kaynak: İHA