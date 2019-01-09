Sultanlar ikinci devreye de galibiyetle başladı

Voleybol 1. Lig Bayanlar B Grubu'nda fırtına gibi esen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ligin ikinci devresine de galibiyetle başladı. Gümüşhane Gençlerbirliği'ne konuk olan Pursaklar'ın sultanları, maçı 3-0 kazanarak ilçeye galibiyetle döndü.

Voleybol 1. Lig Bayanlar B Grubu'nda ikinci devre başladı. İlk yarı üstün performans göstererek ligdeki mücadelesini sürdüren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ikince devreye de galibiyetle başladı. 14 haftayı geride bırakan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 35 puanla ligde ikinci sıraya yükseldi. Geride kalan 14 haftada 35 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, hem içeride hem de dışarıda rakiplerine geçit vermiyor. Devre arasında da disiplinli bir çalışma süreci geçiren sultanlar, 14 hafta boyunca sergilediği oyunla büyük takdir topladı. Gümüşhane'de yapılan müsabakada ise setleri 25-4, 25-7, 25-7 gibi büyük farklarla kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 3 puanın sahibi olup Ankara'ya galibiyetle döndü. B Grubu lideri PTT'nin en yakın takipçisi olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 15. haftada Mardin Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Kaynak: İHA