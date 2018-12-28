Sultanlar Ligi: Beşiktaş: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Beşiktaş'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Beşiktaş'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Tayfun Şener
Beşiktaş: Arelya, Ceren, Janset, Rykhliuk, Hümay, Belien, Pınar (L), Zeynep, Merve, Dilara, Fatma, İkbal
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Ezgi, Simge (L), Meliha
Setler: 16-25, 16-25, 17-25
Süre: 71 dakika (21, 25, 25)
Kaynak: İHA
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