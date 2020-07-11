Sultanlar Ligi değerlendirme toplantısı yapıldı

2019-2020 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin değerlendirildiği ve 2020-2021 Voleybol Sezonu'na ilişkin görüş ve önerilerin paylaşıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Suat Güler, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar, TVF Altyapı Eğitim Ve Organizasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Genel Sekreter Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, TVF Ligler ve Teknik İşler Müdürü Orhan Aydın ve kulüp temsilcileri katıldı.

TVF Başkanı Üstündağ, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi:

"Liglerimizin sona ermesiyle birlikte kulüplerimizle bir araya gelmek ve geride bıraktığımız sezonun değerlendirmesini birlikte yapmak istedik. Dünya, daha önce hiç deneyimlemediği bir pandemi sürecini yaşadı. Herkesi aynı anda eve kapatan bir virüs ile karşı karşıya kaldık. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel koronavirüs pandemi sürecinde "önce sağlık" anlayışımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm kulüplerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Voleybol camiasının ne kadar nezih ve kaliteli olduğunu bir kez daha gösterdik. Bu süreci en iyi şekilde yönetip, herkesi memnun edecek şekilde en doğru kararları aldığımızı düşünüyoruz. Liglerimizde düşmeyi kaldırdık. Alttan gelen 4 takımı da yukarı çıkardık. Bu sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi 16 takımla oynanacak. Liglerimiz, Eylül ayında başlayacak. Takım sayısının artması ve aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da olimpiyat süreci bulunması nedeniyle bu yıl yoğun bir takvimimiz var. Takım sporları içinde Türk sporunda en çok faaliyeti bulunan branş voleybol. Bu nedenle; kulüplerimizin görüşlerine her zaman önem veriyoruz. Federasyon olarak samimiyet, şeffaflık ve paydaşlık olmazsa olmazlarımızdandır. Bu anlamda, voleybol camiasının mutlu olacağı, güzel bir süreç yürüteceğimize inanıyorum."

Kaynak: İHA