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Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta tamamlandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta tamamlandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.

VakıfBank deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup ederken, Eczacıbaşı VitrA evinde Nilüfer Belediyesi'ni 3-1 yendi.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Karayolları - Vakıfbank: 0-3 (17-25, 21-25, 25-27)

Çanakkale Belediyesi - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (7-25, 11-25, 16-25)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Halkbank: 3-1 (25-19, 25-22, 23-25, 26-24)

Türk Hava Yolları - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-1 (27-29, 25-20, 25-13, 29-27)

Eczacıbaşı Vitra - Nilüfer Belediyesi: 3-1 (22-25, 25-18, 25-15, 25-23)

DHA

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