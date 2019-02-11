Sultanlar rahat kazandı

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı sahasında oynadığı maçta Adana Seyhan Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Mavi-Siyahlılar ilk seti 25-12, ikinci setti 25-8 ve üçüncü seti 25-13 alarak sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Seyhan Belediyespor karşısında aldığı rahat galibiyetle yeniden liderliğe yükseldi. Kuzeyboru'nun bu haftayı BAY geçmesi nedeniyle yeniden liderlik koltuğuna yerleşen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligde kalan son haftada en yakın rakibi olan Kuzeyboru'nun puan kaybetmesini bekleyecek. Mavi-Siyahlılar ligin 21.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçecek. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin son maçında ise deplasmanda Adana DSİ ile karşı karşıya gelecek ve sezonu tamamlayacak.

Kaynak: İHA